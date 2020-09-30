旅業寒冬捷達東怡清盤

另外，新華旅遊有限公司遭韓國旅遊服務公司入稟追討三百二十七萬港元落地費和團費等。入稟狀透露，原告由去年十一月至本年二月曾向新華提供酒店住宿，領團等服務，涉款約四百五十七萬元，但新華直至六月只支付一百三十萬元。
根據旅議會數字，今年一月至九月十五日，共有七十一間旅行社終止會籍，包括自行退會、被撤銷會籍和沒有續會。
明天是中秋節兼國慶日，亦開始一連四天長假期。受疫情影響，港人無法外遊，staycation（留守假期）熱爆，平民化的離島度假屋以至五星級酒店在中秋前後預約大致爆滿。 假期期間，長洲度假屋雙人房的每晚房...
2020-09-30
在加拿大，中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟引渡案，昨日再次在卑斯省法院開庭。孟晚舟的律師團隊強調，美方提供的文件遺漏關鍵證據，存在嚴重的誤導，強調孟晚舟並無可以隱瞞華為與伊朗的業務往來。 此外，開庭期間，孟晚舟戴著印有「台灣製造」的紫色口罩，成為傳媒焦點。聆訊當日，左腳戴著電子腳鐐的孟晚舟相隔數月後再親自出庭，今次聆訊預計為期五日。美方早前提供一份十六頁文件，指在二○一三年八月，孟晚舟在與滙豐銀行的一場會議上利用該文件作報告，掩蓋華為與子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐，導致滙豐違反美國的制裁規定。 孟晚舟律師團隊則指，美方的引渡要求存在缺陷，...
2020-09-30
美國首場總統辯論會在本港今早舉行，《華盛頓郵報》發表昨日社論，表態支持民主黨總統候選人拜登入主白宮，並批評爭取連任的總統特朗普為「近代最差的總統」，強調拜登有能力帶領美國面對未來四年挑戰。 首場總統辯論將歷時九十分鐘，不設開場演說，將分六個環節會，聚焦新冠疫情、經濟、最高法院大法官人選、種族與暴力、候選人政績，及選舉道德性等議題。在辯論前夕，《華盛頓郵報》表態力挺拜登成為下屆美國總統，形容為了將特朗普趕出白宮，許多選民今年願投票給任何一位候選人。所幸他們毋須降低自己標準，因為「拜登在品格與經歷方面都格外勝任，能夠迎接這個國家未來四年將面對的艱巨挑戰」。《華郵》與特朗普的關係...
2020-09-30
元朗大型洋房屋苑加州花園鄰近米埔自然護理區濕地，是次走訪屋苑3房1套洋房，面積1198方呎，大空廳樓底高約15呎，屋主曾斥資約200萬靚裝。洋房連逾1500方呎花園，住戶站於天台，更可欣賞周圍的翠綠美...
2020-09-30
早前陷財困疑雲的中國恒大（3333）有驚無險，上千億元戰投回購的資金壓力得到一定緩解。恒大昨晚發佈公告稱，昨日（29日）與恒大地產1300億元戰略投資中的863億元（人民幣，下同）戰投簽定補充協議，此...
2020-09-30
皇家馬德里上場西甲作客3:2險勝貝迪斯，一眾鋒將表現平平，只有賓施馬狀態較好。今晚聯賽補賽主場鬥近況平平的華拉度列，銀河艦隊隨時煲魚生粥，讓球半/兩球太辣，寧願捧「客勝」。（Now632台周四凌晨3:30直播） 首輪西甲作客皇家蘇斯達互交白卷，皇馬一眾鋒將無疑缺態，上輪有中鋒賓施馬表現好轉，交出一次助攻之餘，還創造多次入球機會，可惜拍檔盧卡祖域、進攻中場馬田奧迪加特和艾斯高仍未上力，球隊只靠一個十二碼、敵將擺烏龍和防守中場費達歷高華維迪士哥，才作客險勝貝迪斯。教練施丹坦言：「我們需要進步，大家要繼續努力。」 難炒華拉度列 銀河艦隊跨季近三場西甲勝仗，全部僅小勝一球，今晚全靠...
2020-09-30
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
近日，堪輿學家李丞責博士跟伍詠薇（伍姑娘）齊為myTV SUPER 1台新玄學節目《有玄就有機》任主持，首次合作的二人一拍即合，由鏡頭前鬥嘴鬥到鏡頭外！面對細自己一年的伍姑娘，下月便52歲的李博士居然...
2020-09-30
本港第三波疫情回落，外國疫情則反彈，短期之內，港人難望外遊，但港人「被困」大半年，外遊意欲旺盛，在潮興staycation（留守假期）之後，有航空公司效法外地推出flycation，姑且譯為「空中假期」，可見「窮則變 變則通」，只要發揮創意，善用資源，就可以透過別出心裁的方法，享受不一樣的假期。 國泰航空旗下香港快運宣佈，將於十一月推出名為「UOFlycation」的環港遊，每班航機歷程一個半小時，乘客在高空俯瞰香港景色，一解出外旅遊之渴。初步了解，機票不會太貴。消息公佈之後，網民極大迴響，大多歡迎可以翱翔天際。這種不出自家空域的玩法，早前澳洲的航空公司率先推出，飛機環遊澳...
2020-09-30
大衞希斯曾經說過：「好騎師可以自己製造幸運。」意思是一流騎師除了要有過人騎功之外，更有能力在陣上趨吉避凶，避免不必要的障礙為座騎爭勝。 綜觀現今香港騎師陣容，有哪位稱得上一流？相信每人心中的答案都有不同。不過凡事應以多角度分析，常常以自我做中心，看事情便變得狹隘，難免會有偏頗。 好運與不幸，其實也是觀點與角度。常言道「早起的鳥兒有蟲吃」，本是鼓勵人們坐言起行的金句，但換個角度看，早起的蟲兒卻被鳥吃，原來早起是好是壞，只在乎你是蟲是鳥，得出結論就不一樣了。 職場中，跑到數的，不一定是老闆最看重的那位。在馬迷角度，薛恩、波健士之流只是一般騎師，但可能在很多人眼中，他們使命必達的...
2020-09-30