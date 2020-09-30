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旅業寒冬捷達東怡清盤

2020-09-30 列印
■新華旅遊遭韓國旅遊服務公司入稟，追討三百二十七萬港元落地費和團費。
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　　新冠肺炎疫情影響全球航運及旅遊業，有旅行社難抵寒冬需面臨倒閉。東亞銀行以債權人身份，要求法庭頒令將捷達假期有限公司及東怡旅遊有限公司清盤。兩所旅行社的旅行代理商業註冊已被撤銷。高等法院已排期在十二月二十三日展開聆訊。

          另外，新華旅遊有限公司遭韓國旅遊服務公司入稟追討三百二十七萬港元落地費和團費等。入稟狀透露，原告由去年十一月至本年二月曾向新華提供酒店住宿，領團等服務，涉款約四百五十七萬元，但新華直至六月只支付一百三十萬元。

                  根據旅議會數字，今年一月至九月十五日，共有七十一間旅行社終止會籍，包括自行退會、被撤銷會籍和沒有續會。

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