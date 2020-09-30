  • 2020年9月30日 星期三
  • 28º
  • 86%
熱門： 鄧棨然派對房間西九中秋新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

中區軍用碼頭移交駐港解放軍

2020-09-30 列印
中區軍用碼頭移交駐港解放軍
Previous Next

　　中區軍用碼頭(見圖)昨早正式移交駐港解放軍，劃為軍事禁區。特首林鄭月娥在移交儀式上表示，長約一百五十米的中區軍用碼頭，是特區需為駐軍重建並供使用的最後一項軍事設施。駐軍亦採納當局建議，除面向維港的一面外，碼頭其餘三面採用活動欄柵，可打開供市民通行；不開放時，行人也可在碼頭南面的步行路繼續使用海濱公園。

　　駐港部隊司令員陳道祥致辭時表示，接收中區軍用碼頭後，駐軍將一如既往，嚴格依法使用管理，並繼續與有關部門保持密切溝通，確保中區軍用碼頭的良好運作。解放軍駐香港部隊新聞發言人韓鈾則指，碼頭供軍艦停靠及開展軍事活動，對駐軍履行防務職責具有重要意義。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd