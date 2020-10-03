﻿疑被靚女顧問傳染 夫人也中招 病毒入Trump

美國新冠肺炎疫情嚴峻，雖然白宮過往有職員確診，總統特朗普都安然無恙，但終於失守「中招」。特朗普昨日確認與夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎，正在白宮隔離，但強調自己很快康復。據悉，他已出現輕微徵狀。疑攻陷特朗普防線的靚女白宮顧問希克斯早前確診，外界猜測被稱為特朗普心腹的她，助選期間傳染了特朗普夫婦。有本港醫生認為，特朗普已七十四歲高齡，加上肥胖等問題，如數日內出現病徵且惡化，情況會較危險。



特朗普在Twitter發文證實，他與夫人已感染新冠肺炎，兩人現已接受治療並自我隔離，但強調將很快康復。白宮醫生發聲明指兩人狀況良好，康復期間將留在白宮，預料特朗普能如常履行職務。據白宮發出的周五行程表，當局取消了大部份行程，包括選舉活動。



白宮稱狀況良好 可履行職務



白宮顧問希克斯周四亦確診，她周二與特朗普同乘空軍一號往返參與首場總統選舉辯論；兩人周三則出席明尼蘇達州的造勢集會，據悉，希克斯當晚出現病徵，檢測後確診。特朗普得悉後鑒於兩人長時間一起工作，即時接受檢測。現時美方未確認特朗普受感染源頭，外界懷疑他被希克斯傳染。



被稱為特朗普心腹的希克斯於二○一六年曾經擔任白宮通訊總監，並協助特朗普的競選活動。她之後轉職私人機構，今年初再返回白宮負責特朗普的選舉工程。希克斯過去曾擔任模特兒及電視節目主持，不久加入特朗普女兒伊萬卡的品牌公司，其後調任負責特朗普的房地產品牌工作，更協助其總統選舉工作。



拜登彭斯蓬佩奧檢測陰性



受消息影響，美股三大指數期貨即時下挫，杜指期貨跌百分之一點八、納指期貨跌百分之二、標普500指數期貨跌百分之一點七六。杜指開市曾跌逾三百點，其後跌幅收窄。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為下周一開市時，港股欠缺「北水」，如特朗普病情惡化，港股或有較大波動。



特朗普近日出席多州選舉活動，在首場總統辯論中，特朗普與民主黨總統候選人拜登辯論九十分鐘，兩人都沒戴口罩。七十七歲的拜登與妻子檢測結果為陰性，副總統彭斯及國務卿蓬佩奧的測試亦呈陰性。特朗普女兒伊萬卡與丈夫庫什納，以及特朗普幼子巴倫，都對病毒檢測呈陰性。



港醫生：高齡與肥胖增風險



呼吸系統專科醫生梁子超認為若特朗普在數日內出現病徵且迅速惡化，以其七十四歲高齡加上肥胖等問題，情況會較危險。他又指由於特朗普與拜登同場辯論時間長，且在室內進行，不排除病毒透過飛沫傳播。據醫學統計，七十歲以上確診死亡率為百分之五至十二。



英國首相約翰遜在三月底亦曾確診，染病初期仍無礙工作，但其後有病徵時情況轉差，一度要轉入深切治療部。約翰遜、中國外交部、世界衞生組織總幹事譚德塞等都祝願特朗普夫婦早日康復。



另外，身在杜拜的泰國前首相他信，亦確診新冠肺炎。