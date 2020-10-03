「宅度假」預約達八成 港酒店黃金周小陽春

不少港人在國慶中秋長假期間，都外出活動消費。有旅遊界人士指，長假令酒店業有「小陽春」，假期預約率有七至八成，但擔心假期過後會回復低入住率情況。另有飲食業人士估計，今年中秋節當天約有二億八千萬元生意，較兩年前下跌逾三成，但尚算理想，又指今年整體酒樓業生意未算非常「慘淡」。



今個國慶中秋假期，訪港內地客只有九十三人。不少酒店轉型推出「Staycation」（宅度假），優惠主打本地客。不少酒店轉型主打本地生意，推出「Staycation」優惠。旅遊界立法會議員姚思榮指，中秋國慶四日長周末，令酒店業有「小陽春」，但擔心假期過後會回復低入住率的情況。



姚稱主力度假型酒店，如香港迪士尼樂園的酒店等已全部爆滿；另有不少國際品牌酒店原本一晚房價要價四千至五千元，但近日減價達一半，假期預約率亦有七至八成。他指大減價長遠而言不健康，業界只是希望「員工有工開、有營運資金」。



餐飲生意額達2.8億



香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，前天中秋節業界有約二億八千萬元生意，當中酒樓業貢獻約一億元，兩者均較兩年前下跌逾三成。他認為在疫情下，今年生意尚算理想，料未來數天業界的生意都會較八、九月好。



黃指受限聚令影響，不少家庭不想分桌用膳，改為外賣或「自己煮」，有中小型酒樓反映今年盆菜生意增加。他補充，全港有約二千三百間酒樓，限聚令對其中約二百間專營筵席的酒樓影響較大，據他前晚觀察，許多中型酒樓都爆滿，整體酒樓業生意未算非常「慘淡」。



此外，在東涌前往大澳的十一號巴士及昂坪360纜車亦同樣大排長龍。有等待纜車的市民指，人流比想像中多，聽聞最少要排一小時。



