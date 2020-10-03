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特首爭取毋須「清零」可通關

2020-10-03 列印
　　旅遊界立法會議員姚思榮透露，特首林鄭月娥正與中央反映，希望不用等到「零個案」一段長時間才可通關。

憂旅遊氣泡變成「泡沫」

        他希望港府可在本月內有限度通關，「南下北上都可以取消十四日嘅家居隔離」，以及盡快推出健康碼，否則本月底開始旅行社及酒店等或會出現倒閉潮、裁員潮。

        香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊表示，業界已處於水深火熱，認為若要待疫情「清零」一段時間才通關是不現實。他認為政府應該先處理與內地及澳門之間的通關，否則難以給予其他國家信心，擔心旅遊氣泡變成「泡沫」，看不到前景。他又認為，健康碼的費用應該少於二百元，政府可提供部份協助。

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