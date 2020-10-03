﻿陳同佳擬月內赴台自首﻿﻿ 港將提供協助﻿

涉嫌在台灣殺死港女友潘曉穎後逃回港的疑犯陳同佳表示，計劃今個月內到台灣自首，並感謝潘曉穎母親願意為他求情。保安局指，若陳同佳願意赴台自首，特區政府會提供可行協助。台灣陸委會稱，如果陳同佳確定要到台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。



陸委會：一切依法辦理



陳同佳於一八年二月涉嫌在台灣殺害潘曉穎後返港。其後港府修訂《逃犯條例》觸發一場史無前例的反修例風波。陳因為在港盜用死者的銀行卡提款，洗黑錢罪成立判監，去年十月出獄。他多次透過聖公會教省秘書長管浩鳴表示，願意回台灣自首，但至今近一年仍未赴台投案。日前潘曉穎母親促請陳同佳盡快訂下確實的起行日子，希望他走出來在傳媒面前重申承諾，好讓她履行自己之前的承諾，安排給對方送出赴台機票及前往機場的交通安排。



協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，昨日發放陳同佳期望本月內到台灣自首的錄音聲帶，該段錄音長約二十三秒。陳稱：「潘爸爸、潘媽媽你們好，我是陳同佳，我再次為曉穎事情向你們道歉，我回台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」管浩鳴表示，陳同佳感謝潘曉穎媽媽願意為他求情，給他一個改過自新的機會，期望本月內成行到台自首。台灣的律師將會於下星期一帶陳同佳的授權書作自首安排。保安局表示，若涉案人願意赴台自首及接受審訊而獲台方同意，特區政府會提供可行協助。



台灣士林地檢署發言人表示，目前未收到陳同佳方面的任何說明，無法預估或判斷案件的後續處理情況。如果陳同佳入境台灣，機場司法警察確認身份後會將他逮捕。由於殺人案屬於重罪，按刑事訴訟法規定，檢察官經過詢問後，如果認為犯罪情形重大，疑犯有逃亡機會，地檢署有可能會向法院申請羈押。台灣陸委會稱，刑事警察局與香港的警務處，已經就陳同佳案建立單一的聯繫窗口，如果陳確定要到台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜亦已經準備就緒，一切依法辦理。台灣的疫情指揮中心表示，若陳同佳抵台後，將進入收容所進行十四天居家檢疫。



