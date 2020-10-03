尖沙咀酒吧逾百人「犯聚」被票控

特朗普和拜登的首場辯論吵得一塌胡塗，連主持人華萊仕也控制不住場面，十分有趣。 雖然有些美國人民大失所望，覺得有失總統選舉的體面。但萬事以正能量去看，兩個辯論者一個主持人，三個加起來超過二百歲的老男人，還有如此精力火氣，真是可喜。特朗普和拜登，一個現任總統，一個前副總統，吵起來一點架子都沒有，放下身段，令美國總統競選辯論普及化至香港維園阿伯大鬧「城市論壇」水準，相信可令美國廣大老人家看得開心如意，如今人口老化，老年選民愈來愈多，誰得到他們歡心，便得選票。 這些相當可觀的票源，感情強過理性，與其滔滔不絕講大道理令人睏倦，倒不如火花四濺吵架叫人精神。年逾古稀的老男人如此有...

2020-10-03