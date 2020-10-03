  • 2020年10月3日 星期六
  • 28º
  • 77%
熱門： 特朗普新冠肺炎陳同佳萬年屎水將軍澳

日報新聞 > 港聞

尖沙咀酒吧逾百人「犯聚」被票控

2020-10-03 列印
　　警方揭發尖沙咀有酒吧涉違防疫規定，油尖警區反三合會行動組人員接獲投訴，指有人在酒吧內通宵聚會疑慶中秋，探員調查後昨清晨約六時，突擊搜查麼地道三十六號一間酒吧。行動中，人員拘捕一名姓施酒吧男負責人及兩男三女酒吧職員，年齡介乎十九至四十七歲，涉嫌違反防疫規例被拘捕。

　　另外，有逾一百名酒吧顧客（包括一百零五名男子及三十八名女子，年齡介乎十四歲至四十七歲，當中十七人為未成年男女），涉嫌違反「限聚令」，被發出定額罰款通知書。據悉，該十七名未成年男女事後被帶返警署，待監護人到署接回家。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd