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宗教「寬聚」 曾蔭權高興望彌撒

2020-10-03 列印
　　政府昨日起重開球場，市民可進行隊際運動，不少人立即約朋友打籃球，有中學生對球場重開感到開心，笑言自己在球場關閉後已經好長時間沒有做運動，體能不如以往。同時，宗教聚會人數上限亦有放寬。前特首曾蔭權昨日前往聖母無原罪主教座堂望彌撒，指過去幾個月來都是網上望彌撒，感到失落，現高興能與太太到教堂望彌撒。此外，食環署前日和昨日共巡查逾一千二百五十間食肆，未有發現顧客違反限聚令，但向逾十間食肆負責人提出檢控，涉及餐桌之間距離未符合規定，及處所內人士未有在飲食以外時間戴口罩。

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