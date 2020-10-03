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美首列香港入收容難民名單

2020-10-03 列印
　　美國首次將香港列入美國收容難民的國家及地區名單。美國國務院昨日知會國會，在十月一日起的二〇二一年財政年度，計劃接收一萬五千名難民，香港首度被納入難民分配的特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴和委內瑞拉同類。

　　美國國務院指，美國預期接收超過三十萬名新難民和尋求庇護人士，當中一萬五千名屬美國難民接收計劃的難民，逾二十九萬人屬尋求庇護人士。按計劃會優先處理因宗教理由而受迫害的人士、因協助美國而面對危險的伊拉克人，以及來自香港、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴及委內瑞拉的難民。

　　因應《港區國安法》實施，美國總統特朗普今年七月簽署行政命令，終止對香港特殊待遇地位；同時基於人道主義考慮，將由總統每年決定接收的難民配額（Presidential Determination）分配予港人。

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