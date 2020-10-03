﻿爭廁所吵架﻿﻿78歲父斬兒﻿

觀塘鯉魚門邨險釀倫常命案，一對父子昨早疑因爭用廁所問題吵架，雙方爭執激烈時，躁父突然情緒激動，拿起利刀揮舞及斬傷兒子，傷者身中多刀流血。警方接報到場調查後，拘捕涉傷子的老父，傷者則獲送院治療，幸無性命危險。



現場為鯉魚門邨鯉生樓一單位，案中被捕男戶主姓黃，七十八歲，其受傷兒子三十一歲。昨早十時許，父子起牀後發生爭執。現場消息稱， 兩人疑因為爭着用廁所問題各不相讓吵架。父子爭執激烈時，老父突然情緒激動，衝入廚房及拿出一把利刀揮舞及斬向兒子，混亂中其子頭、頸和手部中多刀受傷流血。



傷者其後負傷報警，警員到場時，涉傷子老父情緒稍為平復及已放下利刀，警員調查後，以涉嫌傷人將他拘捕及帶署，其受傷兒子則獲送院，治療後無性命危險，案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。



