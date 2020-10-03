  • 2020年10月3日 星期六
  • 28º
  • 77%
熱門： 特朗普新冠肺炎陳同佳萬年屎水將軍澳

日報新聞 > 港聞

榴槤核藏640萬元毒 售貨員被捕

2020-10-03 列印
榴槤核藏640萬元毒 售貨員被捕
Previous Next

　　海關破獲榴槤核掩飾販毒案，關員經情報分析及調查後，本周三掩至在長沙灣一工廠大廈單位，在二十箱榴槤的核內，發現一批共重約十三點七公斤懷疑俗稱K仔的氯胺酮，市值約六百四十萬元，當場拘捕一名十九歲女子。

        消息稱，檢獲毒品藏在二千五百粒榴槤核內（見圖）。被捕女子報稱售貨員，海關相信她負責收貨，並取出核內毒品後重新包裝；毒品相信在本地銷售，正追查毒品來源，不排除稍後有更多人被捕。被捕女子調查後已被控以一項販運危險藥物罪名，將於今日在西九龍裁判法院提堂。海關表示，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd