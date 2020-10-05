IVE生中招 11人隔離 泰妞陪酒私竇恐爆疫

第三波疫情揮之不去，連日出現源頭不明病例，其中一名確診的泰國女遊客，疑於尖沙嘴樓上私竇「China Secret」任職陪酒黑工；一名專業教育學院（IVE）男學生到訪該私竇後亦確診，有傳該私竇再有兩名泰籍職員中招，恐爆發群組疫情。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑該名三月起滯港並確診的泰國籍女遊客，與染疫的二十二歲IVE男學生，上月二十三日同時身處尖沙嘴利就商業大廈三樓「China Secret」。男生形容，當晚留意到隔離枱有泰籍人士。當晚訂座名單上，有該泰國女遊客的名字。



有指該泰籍女子在「China Secret」任職陪酒或拳手，張竹君稱，不知該女子的工作情況。她又稱，當晚有六至七枱顧客，以及在場職員全部須接受檢疫，目前十一人被隔離。被問及「China Secret」疑再多兩名泰籍人士中招，張稱不清楚。



泰妞早前確診



警方正調查該泰籍女子及「China Secret」。酒牌局資料顯示，「領有酒牌處所」名單上並沒有「China Secret」。該私竇門口貼有由食環署批出的「持牌小食食肆」牌照。有附近商戶稱，「China Secret」不接待沒有預約的人士，只有熟客出入。



新症五宗 居港泰籍主婦染疫



此外，本港昨天新增五宗確診，其中本地相關及不明個案各佔一宗，另有十多宗初步確診。源頭不明患者為二十七歲泰籍主婦，家住青衣長宏邨宏勇樓，平時會到長發街市及青衣城附近。她上月二十及二十六日與一名訪港泰籍女性朋友見面，並一起到尖沙咀海港城一帶行街。中心其後發現，該泰籍朋友失去聯絡，不知何時離港，她返回泰國後亦確診，當局正聯絡泰國衛生部門。張竹君指出，泰籍主婦可能被泰籍朋友傳染。