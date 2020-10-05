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食客違限聚 可罰款兩千元

2020-10-05 列印
■食肆及酒吧客人須遵守每枱最多四人的規定，以免遭受票控罰款。
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　　食肆及酒吧違反每張枱四人的規定或沒有隔板分隔，以往只有負責人受罰，政務司司長張建宗表示，近期新冠疫情反覆，為增加阻嚇作用，現時違規食客亦可被票控，每人罰款二千元。政府各執法部門過去一周合共巡查約二萬五千次，發出超過二百張定額罰款告票予違例人士。

上周二百人遭票控

　　同時，港府正積極與內地和澳門商討，讓持有檢測陰性證明的人士，利用「健康碼」的機制， 互相豁免十四天強制檢疫安排，但本港要疫情穩定下來才能落實此安排。
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