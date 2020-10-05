特朗普拍片稱感覺良好 醫生：最快今出院返白宮

感染新冠肺炎的美國總統特朗普，昨日發佈短片，形容感覺良好，相信很快能夠重返工作崗位，並強調未來數日才是真正的挑戰。有多名白宮幕僚及參議院議員確診，有報道指，源頭或是上月底在白宮玫瑰園舉行記者會，當時出席者都沒戴口罩，亦沒有保持社交距離。主診醫生團隊稱，總統特朗普病情持續改善，最快今天（美國時間周一）出院，回白宮繼續接受治療。



現年七十四歲的特朗普，入住馬里蘭州軍方醫療中心。他在社交媒體發放四分鐘的片段，指入院前感到不適，現時感覺良好，相信很快能重返崗位，完成選舉工作。他透露，妻子梅拉尼婭的狀況亦良好，但強調未來數日才是真正的挑戰。影片中特朗普的精神不錯，但面色較平時蒼白。



大法官提名儀式七人確診



CNN引述白宮官員估計，感染始於上月二十六日，提名巴雷特出任最高法院大法官的白宮玫瑰園記者會，當時大部份人均無戴口罩，亦無保持足夠社交距離。包括特朗普夫婦、前白宮顧問康韋、三名共和黨參議員等，至今已有至少七位出席者確診。



白宮醫生說，特朗普上周六整個下午都在處理公務，形容他已服用第二劑抗病毒藥物瑞德西韋，目前沒發燒，亦不需氧氣治療，雖未完全康復，但團隊對其病情保持審慎樂觀。但多間外媒引述消息指，特朗普入院前血氧濃度急劇下降，更發燒至三十九點四度，一度需要氧氣治療。有報道指，特朗普在上周曾不斷問助手，自己會否像好友、終年七十八歲的紐約地產大亨切拉一樣，死於肺炎。據悉，特朗普在病房閱讀有關報道時，一度表示憤怒。



特朗普從白宮乘坐直升機前往醫療中心時，隨行軍人按規定帶上號稱「核足球」的核彈公事包，該裝置可讓總統自行授權發動核武攻擊。



此外，美國國務卿蓬佩奧縮短亞洲訪問行程，周二訪問完日本後回國。因為有參議員確診，參議院暫停運作十四日，本月十二日的大法官提名聽證會則繼續舉行。



民調：拜登領先十個百分點



路透社與民調機構Ipsos上周五及上周六（特朗普宣佈確診後）進行全國民調，結果顯示在十一月三日大選有意投票的選民中，百分之五十一支持拜登，只有百分之四十一支持特朗普。另外有百分之四支持第三黨候選人，其餘百分之四未決定。民調顯示，七十七歲的拜登領先特朗普十個百分點，是過去一個月以來的最大領先幅度；較過去數星期的領先幅度上升一至兩個百分點。