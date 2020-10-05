免疫系統或現強烈反應 港醫生：需多觀察七日

確診新冠肺炎的美國總統特朗普形容自己感覺良好，但本港呼吸系統專科醫生梁子超認為，特朗普的病情仍處於初步階段，由於美國的醫療團隊向他施予藥物治療，這時他感覺良好，屬意料之內，但其免疫系統稍後或發生劇烈反應，不排除會導致病情急轉直下，故仍要觀察其在未來七日的狀況，才可預計其病情的發展。



藥物紓緩不適反應



梁子超指，據過往病例，在七十至七十九歲病人群組之中，若有長期病患，免疫系統或在感染病毒後發生強烈反應，將會出現高燒、缺氧等症狀，甚至病情短時間內急轉直下，或導致器官衰竭。



但梁子超亦指，鑑於白宮醫生指特朗普除有肥胖問題，其身體狀況一直良好，上述病況惡化機會或不高，若然特朗普的病情在未來七日都穩定，相信他能夠康復過來。



