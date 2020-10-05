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美大選添不明因素 港股恐跌穿二萬三

2020-10-05 列印
美大選添不明因素 港股恐跌穿二萬三
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　　美國總統特朗普確診新型肺炎，增加美國大選去向的不確定性，導致美股上周五收市下跌，其中納斯達克指數低收逾百分之二。有股評家認為，今日港股無可避免會受影響，可能會跌穿二萬三千點水平，料本月上旬會在二萬二千五百點至二萬二千六百點間徘徊。

　　港股在中秋國慶長假前收市報二萬三千四百多點。寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩認為，市場不喜歡不明朗因素，預料今日開市的港股無可避免受影響，可能跌穿二萬三千點水平。他形容，除非特朗普能夠很快康復，否則受美國大選的不確定性拖累，在十月上旬，港股或會在二萬二千五百點至二萬二千六百點間徘徊，但強調不會出現恐慌性拋售，建議市民持觀望態度。

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