  • 2020年10月5日 星期一
  • 27º
  • 84%
熱門： 特朗普長征火箭陳同佳國泰新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

無胃口不似呼吸道病徵 確診婦兩度求醫無檢測

2020-10-05 列印
資料圖片
Previous Next

　　昨日新增的三宗輸入個案中，包括一名七十三歲的女子，她於上月十三日由尼泊爾返港，於上月十三至二十六日在酒店接受檢疫，其間兩次樣本均呈陰性。她於上月二十五日起覺得無胃口，但未有通知衞生署，完成檢疫後入住位於佐敦炮台街的親戚住所。

　　病人之後先後到油麻地普通科門診，以及油麻地彌敦道四百五十一號一間私家診所求醫，兩次都無留樣本，她其後到伊利沙伯醫院急症室求醫後確診。其兩名親戚亦初步確診。

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由於患者出現的無胃口及胃痛等病徵，當時兩間診所者認為與呼吸道病徵不相似，故沒有要求留樣本。她提醒醫生和病人，若下次遇上類似病人的情況，都盡量留樣本，以便早日檢測有沒有感染新冠肺炎。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd