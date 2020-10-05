伍永德涉串謀有意圖傷人 被國安處拘捕准保釋

研究玄學八字的人，都喜歡以政經或娛樂圈名人的八字作為學習材料，因為他們的經歷通常很豐富，只要逐年按新聞材料再與其八字和大運變化作配對，就能掌握當中的運程變化。不少人會問：如果有出生年月日，但沒有時辰資料，究竟又有多準確？而且八字可信嗎？ 單以首富八字來說，坊間經過多年推敲，多數專家都認為是丁亥時。以此八字推算，首富在二○一八年和明年會有生死大關。但首富一直樂善好施，又投資抗衰老的醫療科技，玄學家普遍認為這都為他消災解難，福祿壽全。倘若首富的八字是真，那麼能夠修煉身心，行善積德，八字為人生帶來的框架都可以突破。 近年玄學界最有興趣研究某地方高官的八字，有人說其是傷官格，也有人...

2020-10-05