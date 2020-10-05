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伍永德涉串謀有意圖傷人 被國安處拘捕准保釋

2020-10-05 列印
　　網媒「PPPN International」創辦人伍永德在本月一日被警方國安處拘捕，涉嫌「串謀有意圖傷人」，已獲准保釋候查。據了解，他涉嫌與「屠龍小隊」的案件有關。

　　警方回應傳媒查詢時表示，警務處國家安全處人員經調查後，在灣仔區拘捕一名三十四歲姓伍本地男子，涉嫌與一宗在去年十二月發生的「串謀有意圖傷人」案有關。

　　據了解，被捕者是伍永德，涉嫌與「屠龍小隊」案件有關；去年十二月警方搜查多個地址，搜出手槍及子彈等武器，當時被捕人士包括「屠龍小隊」成員。該組織由「勇武」示威者組成，專門針對警方。

　　伍永德曾任職廚師，在二○一六年曾參選立法會選舉的飲食界功能組但落敗。

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