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管浩鳴：陳同佳投案明確 律師今與台洽商

2020-10-05 列印
　　協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，台灣律師已收到陳同佳的指示，今天會與台灣當局見面，認為本周情況會較明朗，重申陳同佳投案意願無問題，希望外界給予空間工作。

　　保安局發言人前日表示，台方指已與港方建立所謂單一聯繫窗口，是台方單方面的描述。在台北，陸委會昨重申台港警方於去年十月下旬已相互提供聯絡窗口，強調本案關鍵在於陳同佳的投案意願，以及港府的責任感，呼籲陳同佳及港府拿回初心與具體行動，與台方聯繫。

　　台灣監察院就陳同佳案的調查報告顯示，台方二○一八年已三度去信港府提出司法互助，但港府未回應；港方亦曾四次去信陳同佳案的台灣檢察官，要求提供證據及會約面談，台方因對逃犯條例修訂有憂慮，對與港方磋商持保留態度。

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