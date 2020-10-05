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黃大仙祠重開 近百善信戴罩祈福

2020-10-05 列印
　　因應疫情及進行翻新工程，黃大仙祠關閉兩個多月後昨日重開，昨早七時半重開前，已有近百位善信在門外等候，進入前要量體溫，最多四人一組及要戴上口罩。有善信指黃大仙可保佑身體健康，可以拜神已經很開心，祈求香港人平安大吉，不擔心因聚集而受感染。

　　在黃大仙祠門口的銅麒麟，依然深受善信歡迎「任摸」，有善信表示摸完會用酒精消毒雙手。

　　祠內跪拜區設有紅線，求籤時亦要相隔一點五米，職員在場提醒善信保持社交距離。祠外的祭品店也再營業，但有檔主指暫時生意不多，因仍沒有遊客。

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