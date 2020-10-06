泰妞群組 謊報疫情 大話師奶或被控

本港疫情有反彈趨勢，昨天確診數字回復雙位，連續第六天有本地源頭不明個案，相繼有泰籍女子染疫令人關注。衞生防護中心揭發一名居於尖沙咀豪麗大廈的泰籍女子染疫，與她同住的泰籍女友人亦初步確診，該女友人曾與前天確診的泰籍主婦逛街。泰籍主婦一度稱其女友人已離港，中心懷疑有人虛報疫情資料，正研究檢控該主婦，或將成為首宗向衞生署提供虛假疫情資料的案件。



本港確診數字相隔四天重上雙位數，昨天有十一人染疫，四宗屬本地感染，其中一宗源頭不明，另有少於十宗初步確診。再有泰國來港女子確診，患者三十八歲，三月由泰國來港，曾與五名朋友同住尖沙咀豪麗大廈；由於近日有泰籍人士受感染，她上周五與數名友人搬到尖沙咀仕德福山景酒店。其中一名豪麗大廈的同住者已初步確診。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該初步確診女子與前天確診的泰籍本地家庭主婦曾一起到過尖沙咀及旺角逛街，由於該主婦報稱女友人已離港回泰，並證實確診，其實該女子仍在港，故資料有誤，中心會研究她是否違反《預防及控制疾病規例》，有需要時會提出起訴，或成中心首宗起訴個案。違者一經定罪，可處罰款五千元及監禁六個月。



初步確診的泰籍女子三十五歲，在香港有家人，仍住在豪麗大廈，上周五轉至其他酒店。豪麗大廈相關同住者須送檢疫，仍有一人尚在追查，其他住客會作檢測。張竹君擔心，在港泰籍人士之間有傳播鏈，已委託泰國領事向到訪者派樣本樽，預計每天可接觸一百人。



此外，確診的泰籍主婦上月二十四及二十九日陪同子女到青衣長安邨的保良局曹金霖夫人幼稚園，當時未有進入學校。校方指已通知家長，昨今兩天暫停面授課堂及校內活動，並消毒校舍。



葵涌女文員不明感染



至於昨日另一宗源頭不明個案，是一名本地女文員，四十六歲，家住青衣藍澄灣五座，在葵涌捷聯大廈工作。她上月十四日曾到尖沙咀港威酒店吃午市自助餐，外出取食物時有戴口罩，上月二十四日咳嗽，上周一（二十八日）到葵涌九龍貿易中心的「Oliver's Super Sandwich」堂食。中心會向有關食肆職員及患者的同事派樣本樽。



另外，張竹君表示，有理由相信早確診的IVE學生和上周四確診的泰籍旅客曾同日到訪尖沙咀酒吧「China Secret」，當晚有約二十名顧客，大部份人已送往檢疫，仍有一兩人尚在追查中。