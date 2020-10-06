張竹君示警：社區隱患如「火種」

近期源頭不明病例湧現，衞生防護中心傳染病處主任張竹君（下圖）形容社區有「火種」：「火種隨時都會變成火，我哋追蹤每個個案時就好似喺度撲火。」火種卻難以在未出現的時候被發現，她呼籲市民保持社交距離，避免「火種蔓延」。就四天長假期剛結束，她擔心期間有傳播風險，要觀察疫情走勢，並形容第三波疫情一直未斷尾。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，上月二十七日起，本港至少出現六宗源頭不明個案，有患者更涉及酒吧病例，他擔憂隨著社交距離措施陸續放寬，社區增加很多人活動，會演變成第四波疫情。



港大公共衞生學院教授高本恩認為，第三波疫情在上月底錄得零本地確診後完結，而第四波疫情已開始，感染源頭為第三波未消除的隱性傳播鏈。他預期未來數周本地個案會逐漸增加。