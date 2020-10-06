乘專車「出巡」 被轟做政治騷

特朗普昨日乘坐總統專車，短暫離開馬里蘭州的軍方醫療中心，向守候在醫療中心外的支持者揮手致謝，惹來外界批評，指他可能令同車人員受感染，批評他做「政治騷」。



特朗普坐在總統專車的後座，全程戴上口罩，短暫外出與中心外的支持者見面。專車一度在醫院外圍慢駛，特朗普在車內向支持者揮手。醫療中心一名醫生在社交網站發文批評，特朗普的行為完全無必要及精神錯亂，令同車人員需要隔離檢疫十四日，甚至可能受感染及死亡。同時，美國傳媒亦報道指，為防止化學武器攻擊，特朗普的專車內部完全密封，外出只會增加車內同行者受感染的風險，質疑有關行為並不必要，是為了做「政治騷」。



