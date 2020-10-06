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美股中段升348點

2020-10-06 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二八○三○點，升三百四十八點；納指則報一一二八○點，升二百零五點。滙控美國預託證券價格見三十點九四港元，跌零點○六港元；騰訊則見五百二十七點七八港元，升二點七八港元。紐約期金報每盎司一千九百一七點四美元，升九點八美元；紐約期油則報每桶三十九點三九美元，升二點三四美元。
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