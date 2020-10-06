  • 2020年10月6日 星期二
  • 27º
  • 75%
熱門： 特朗普長征火箭陳同佳國泰新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

港府再發行iBond 金額可增至150億

2020-10-06 列印
　　政府發行新一批通脹掛鈎債券iBond，每半年派一次息，息率與通脹掛鈎，最低不少於兩厘，目前發行額為一百億，可按需求增加至一百五十億。合資格市民可於本月二十三日至下月五日，透過配售銀行、證券經紀等認購，每手申請價為一萬元。

息率不少於兩厘

  金管局指，若認購介乎一百億至一百五十億元，會酌情增加發行額度以滿足市場需求，若認購額超過一百五十億元，會以抽籤形式分配，每位中籤者至少可獲一手。

　　大新銀行經濟師溫嘉煒估計，新一批iBond最低息率保證提高至百分之二，市面上難以找到低風險且提供相同回報的產品，預料認購反應會相當熱烈。他又指本港今年全年平均通脹率百分之零點五，若經濟逐步擺脫疫情影響，通脹可望逐步回升。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd