港府再發行iBond 金額可增至150億

經歷九個月疫情的洗禮，香港人吸取經驗，只要堅持戴口罩、做好個人衞生和保持社交距離，病毒就難以殺埋身，重要的社交活動亦可以局部復辦。昨天有三百八十對準新人公佈一項聯署行動，承諾舉辦婚禮期間做足防疫措施，要求港府放寬婚禮上限人數，當局應該考慮，協助準新人辦好重要的人生大事。 統計顯示今年二至八月共有一萬二千六百七十多對新人，比去年同期大跌四成四，主要原因，是爆疫之後，男女結婚意欲下降，即使想拉埋天窗，限聚令規定婚禮僅讓二十人參加，試問雙方親友到場之後，還能請多少賓客。限聚令用意雖好，但對新人來說，十分掃興，不少人只好擱置婚事。網上有事例，婚事一拖再拖，有男女分手收場，令人無奈。...

2020-10-06