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五乘客染疫 港禁尼泊爾機14日

2020-10-06 列印
　　昨天本港新增七宗輸入新冠肺炎個案，其中六人在本月三日乘坐同一班尼泊爾航空RA 4099航班，由加德滿都抵港。由於同一抵港民航客機上有五名或以上乘客染疫，衞生署禁止尼泊爾航空營運的客機在本月四日至十七日期間着陸香港。其餘一宗輸入個案由印度經杜拜返港。

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