  • 2020年10月6日 星期二
  • 27º
  • 75%
熱門： 特朗普長征火箭陳同佳國泰新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

傳「派大信封」 國泰：無任何消息公佈

2020-10-06 列印
　　沒有申請第二期保就業計劃的國泰航空，被外界懷疑為裁員鋪路。有傳國泰昨日起向員工「派大信封」，涉逾千名員工，但國泰澄清昨天沒有公佈任何消息，同時正檢視集團各方面的業務營運，最快本月向董事局提出重組方案。

　　工會則希望國泰考慮自願離職或放無薪假的方式，代替裁員。

　　網傳國泰航空昨日會向員工派發解僱信，涉及七百名機師及四百名國泰城員工，合共逾千名僱員。

　　國泰澄清昨天沒有公佈任何消息，又指會與工會保持溝通。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd