美心女婿疑因病厭世墮樓亡

美心集團女婿昨午在中環的公司辦公室墮樓昏迷，救護員接報到場證實事主已死亡。警方調查後懷疑他因病厭世，事件無可疑。



昨午四時許，一名七十歲姓周男子，被人發現從中環都爹利街香港鑽石會大廈高處墮下平台位置，當場重傷昏迷。警方及救護員到場，證實事主已傷重死亡。



警方到場發現周在其大廈的公司辦公室一個窗門開啟，相信他在辦公室墮樓。經聯絡其親友協助調查後，懷疑他因病厭世，事件無可疑。



消息稱，死者為上海顏料大王周宗良的孫兒周裕農，其妻子為美心集團家族成員伍淑芬。



據悉，周裕農曾任日本東京銀行顧問及美國芝加哥第一國民銀行助理副總裁等。



