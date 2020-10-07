﻿向小五生「播獨」 教師被永久釘牌

一名小學教師被指製作港獨教材，遭教育局釘牌，永久失去專業教師資格，成為本港首例。九龍塘宣道小學一名教師去年三月設計小五生命教育課教材，被指有計劃地散播港獨信息，被教育局裁定專業失德並永久取消其教師註冊。同校正副校長受譴責，另外三名教職員遭書面警告。教育局局長楊潤雄指，該教師明顯有意散播港獨，調查過程有讓他作充份申述。



教育局應特首要求昨天召開記者會公佈，九龍塘宣道小學一名教師去年三四月期間，在小五生活教育課的工作紙上提及港獨信息。局方去年九月接獲投訴後，經過詳細調查，並要求學校調查及提交報告，當時校方調查報告指課堂無散播港獨。但局方首長級人員檢視後，再給予該名教師兩次書面申述的機會，最終推翻校方調查結果，上月二十二日發信，通知其專業失德，故永久取消其教師註冊。正副校長因監管不力被譴責，另外三名教師因為使用相關教材被書面警告。



正副校長遭譴責 教職員被警告



涉事的工作紙，題為「不能踰越的紅線」，校方曾回覆指學生在課堂上觀看由港台製作《鏗鏘集》其中一集「觸不到的紅線」，內容有關前香港民族黨召集人陳浩天鼓吹港獨的內容，再要求學生回答「何謂言論自由」、港獨的原因和沒有言論自由的後果問題等。



教育局副秘書長陳蕭淑芬指，根據該教案，教師安排五十分鐘，有計劃地引用《社團條例》介紹已列為非法組織的「香港民族黨」，重點是宣揚該組織「港獨」政綱，更向學生提問「為甚麼有人會提出香港獨立？何時出現這種思潮？」甚至要求學生在課堂上作政治表態，相信此舉不為社會大眾所接受，「更何況是年幼的小五學生？」



楊潤雄指小學生不適合談政治



該名教師申述時表明是以言論自由為題。教育局局長楊潤雄表示，教師要一名小五生討論香港前途和整個社會如何走下去的問題，並不適合，「有些問題在大學討論絕對是正常、無問題，但小學階段，怎能要求討論過深的問題？」楊又指出，事件發生在《港區國安法》生效前，暫時不打算將有關個案轉介至執法機構，但不排除日後同類事件或有機制處理。



被問到永久取消該名教師的註冊會否太嚴苛？教育局常任秘書長李美嫦指，當局是根據《教育條例》第四十七條行事，取消該教師註冊安排是終身制，以後不容許他再進入校園，強調是考慮案情嚴重性，處理上合適、合理和合乎比例。局方指，事發時的校長數月前離任，不猜測其離職原因是否與事件有關。



林鄭重申非「無掩雞籠」



特首林鄭月娥昨天表示，當局首次以專業失德為由，取消一位教師專業資格，以前政府沒有做過，可能是比較避難的決定，今屆政府卻迎難而上。她重申，教育不能像「無掩雞籠」，當局會繼續揪出教育界的害群之馬，但不會一竹篙打一船人。