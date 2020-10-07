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﻿校董會：力保校園政治中立

2020-10-07 列印
■該校董會發聲明，學校以傳福音為使命，並盡力確保校園保持政治中立。
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　　九龍塘宣道小學校董會發聲明指，被取消註冊的老師已離職，因涉個人私隱，不便回應，又指學校以傳福音為使命，並盡力確保校園保持政治中立，提供適切教育，以達致全人發展。學校感謝各界關心，會繼續實踐辦學使命和願景，讓孩子在校園健康成長和努力學習。

　　該校學生家長蔡太表示，一直都有留意子女的功課，她會適當地灌輸價值，也會向子女講解，相信影響不會太大。從電台、電視得悉事件的家長耿先生說，有教師沒有遵從正規的教材，被取消教師資格是應該的，未來會多留意子女功課，「每天都看一看，問一問」，如他再發現學校出現如此問題，明言會投訴。
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