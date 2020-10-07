  • 2020年10月7日 星期三
  • 24º
  • 74%
熱門： 酒吧陳振聰龔仁心宣道小學劉德華

日報新聞 > 港聞

﻿教協將助上訴 教聯：撤資格保學生利益

2020-10-07 列印
　　教協表示，會協助被指在宣揚港獨而遭取消註冊的小學教師上訴。教協副會長葉建源昨天指，製作教案與實際課堂教學有大分別，教案上資料只是讓教師在教學時作參考，認為教育局不應只以教案上的文字資料作判斷。他批評教育局未有認真調查，亦質疑局方未有給予涉事教師口頭申辯機會。

　　香港教育工作者聯會主席黃錦良則表示，如果有教師在課上鼓吹仇恨、散播個人政見，甚至是港獨思想，明顯屬於專業失德，故教育局取消教師註冊可保護學生以及學校的利益。但黃強調，絕大部份教師謹守崗位、具備職業操守。

　　國際特赦組織香港分會認為，當局絕不能以「國家安全」為藉口，不必要地限制教學活動，亦不應懲罰那些鼓勵學生探討香港時事議題的教師。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd