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輕視防疫指引 拜登：特朗普須為感染負責

2020-10-07 列印
　　美國民主黨總統候選人拜登出席一個電視節目時，被主持人問及如何看特朗普中招一事時，指對特朗普感染新型冠狀病毒不感意外，希望特朗普的經歷能告誡美國人，任何人如聲稱戴口罩及社交距離不重要，都是不負責任的行為，他敦促特朗普應支持在全國聯邦建築物內強制戴口罩的措施。

　　拜登又指，樂見特朗普似乎迅速康復，但認為他輕視疾控中心的指引，要為自己受感染負上責任，又批評特朗普出院後，即發放毋須恐懼病毒的言論。

　　另外，拜登又透露，如專家認為安全，他會按計劃與特朗普參加下周四第二場總統辯論。

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