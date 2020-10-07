新增八宗確診三源頭不明 男子中秋聚會恐爆家庭群組

昨天本港新增八宗新冠肺炎確診個案，三宗源頭不明，其中一名男患者中秋節當日與十六名親屬聚會，恐爆大型家庭感染群組，另一名學生及一名尖沙咀帝苑酒店越南餐廳「Le Soleil」樓面職員亦染疫，兩人不適後仍外出用饍、健身或上班。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，出現三宗無源頭病例，並非好兆頭。



昨天八宗新確診個案中，有五宗屬本地感染，其中三宗源頭不明，另有約十宗初步確診。三宗源頭不明個案，包括一名三十三歲無業男子，他家住北角富嘉閣，於本月三日發病，他十月一日中秋節兼國慶日曾到黃埔親戚的家中，出席一個十六人聚會，相關親友須送檢疫，他翌日曾到太古城百老匯戲院看電影，期間有戴口罩，沒有進食，其後又曾光顧位於炮台山的「傷心酸辣粉」餐廳。



一名二十二歲網課學生亦染疫，他家住屯門龍門居十五座，本月一日起發燒，於可傳染人期間曾到過屯門「高富餐廳」，並頻密到屯門仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身。病人本月一日亦到過元朗「滔滔甜品」，本月三日到過新墟的「譚仔三哥」，翌日再到龍門居的「雲桂軒」和井財街的「金銘潮州粉麵」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，該學生不適後仍頻頻外出活動，其行為並不理想，指中心會到以上地方向職員派樣本樽。



帝苑越南餐廳樓面中招



最後一宗個案為四十三歲男子，他在帝苑酒店三樓越南餐廳「Le Soleil」任職樓面，家住灣仔快添大廈。病人本月二日不適，翌日曾上班，其六名樓面同事須送檢疫，餐廳停業十四日，其他同事及酒店住客要作檢測。張竹君稱，病人在帝苑職員餐廳食飯及休息室休息，同場休息的員工會列為密切接觸者。她又呼籲，上月三十日至本月三日到「Le Soleil」用餐的人士，取樣本瓶檢測，若有不適要立即求醫。



張竹君指，新確診者中有較多社交活動，令人擔心容易傳播病毒，而昨日有三宗無源頭個案亦並非好一個兆頭，中心仍需再觀望幾天方會知道趨勢，呼籲市民繼續保持社交距離以及保持個人衛生。



