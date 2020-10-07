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美股中段升14點

2020-10-07 列印
　　美國正研究推出下一輪的抗疫舒困措施，市場觀望情緒濃厚，美國周二股市反覆，杜指中段報二八一六二點，升十四點；納指則報一一二八六點，跌四十五點。

　　滙控美國預託證券價格中段見三十一點三七港元，升零點三二港元；騰訊則見五百三十一點九六港元，升四點四六港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千九百零九點四美元，跌十點七美元；紐約期油則報每桶四十點二九美元，升一點○七美元。

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