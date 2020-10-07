滙控美國預託證券價格中段見三十一點三七港元，升零點三二港元；騰訊則見五百三十一點九六港元，升四點四六港元。
紐約期金中段報每盎司一千九百零九點四美元，跌十點七美元；紐約期油則報每桶四十點二九美元，升一點○七美元。
一名小學教師被指製作港獨教材，遭教育局釘牌，永久失去專業教師資格，成為本港首例。九龍塘宣道小學一名教師去年三月設計小五生命教育課教材，被指有計劃地散播港獨信息，被教育局裁定專業失德並永久取消其教師註冊...
2020-10-07
剛過去的周日是農曆八月十八，是浙江杭州錢塘江大潮的日子，每年吸引十多萬人到海寧鹽倉江邊觀潮，今年有近十六萬八千人前來一睹此奇觀。不過，在大潮到來前兩小時，警員突然將一名中年男子控制，原來該男子是名網上通緝犯。 涉案五十歲項姓男子來自江西省，靠在地盤做散工維生。今年八月涉在上海市松江區盜竊而一直被通緝。他周日剛抵達鹽倉觀潮點時引起警方注意，警方隨即展開拘捕行動。現場片段顯示，項男被捕時一臉無辜，聲稱「我來看潮的，為甚麼抓我？你們認錯人了吧？」當警員說出其名字，項男才露出驚訝表情。項男事後被帶回警局問話，他供稱向來知道海寧潮很壯觀，因此特意慕名前來觀賞，「沒想到潮還沒見着，人卻...
2020-10-07
本年度諾貝爾物理學獎，頒予三名研究黑洞的科學家。獎項的一半頒給英國物理學家彭羅斯（Roger Penrose），他基於廣義相對論有力的推測黑洞的形成；另一半頒予德國天體物理學家根澤爾（Reinhard Genzel）及美國女天文學家蓋茲（Andrea Ghez），兩人發現銀河系中心的超大質量緊密天體。 諾貝爾委員會形容，黑洞是宇宙中最奇特的物體之一，著名物理學家愛因斯坦並不認為黑洞確實存在，但彭羅斯基於愛因斯坦的廣義相對論，推測出黑洞的形成；又指仍然有很多有關黑洞的問題要尋求答案，不單止黑洞的內部結構問題，亦有關如何在黑洞的極端條件下測試引力理論。 蓋茲得知獲獎後表示，目前...
2020-10-07
大埔鹿茵山莊位處半山，背靠大埔滘自然護理區，前臨吐露港海景，環境舒適。是次走訪該屋苑為3房1套單位，實用面積1175方呎，一屋用色清雅，居住環境舒適，其中有2房與廳堂皆對正吐露港海景，視野無阻。 ...
2020-10-07
美國正研究推出下一輪抗疫紓困措施，市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。另一方面，美國總統特朗普返回白宮繼續接受治療，美股早段表現反覆，三大指數早段向好後一度齊齊轉跌，其後跌幅收窄。 杜瓊斯工業...
2020-10-07
目前於日聯遙遙領先的川崎前鋒，今晚轉戰日聯盃四強，主場迎戰聯賽二哥FC東京。前鋒近九仗全勝，加上兩位射手李安度達美奧和小林悠今季聯賽都有雙位數入球，狀態火熱，勢攜手領軍擊潰東京防線，直取主勝。 （香港時間今晚6:00開賽） 川崎前鋒近況好到不得了，不單止各賽事連贏九場，七月復賽至今廿三場不同戰線更取得二十勝兩和一負。再者，他們於日聯打少兩場領先次席FC東京十二分，有失分空間下近期於日聯盃精銳盡出全力搶盃，包括合共於聯賽攻入廿一球的兩大射手小林悠及李安度達美奧，在此賽分別有四球和一球進帳，兩人合力勢可領軍殺入決賽。 東京曾吞前鋒四蛋 相反FC東京今季於日聯失掉...
2020-10-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
因為新冠肺炎疫情，在內地工作5年的傅穎（Theresa）惟有回港搵機會，在剛播映的ViuTV新劇《熟女強人》中便跟吳千語發展She She戀。剛36歲的Theresa雖仍然單身工作又不多，但現階段生活...
2020-10-07
疫情未見有「斷尾」趨勢，即使近期以輸入病例為主，但愈來愈多本地感染源頭不明個案，反映社區存在隱性帶毒者，他們儼如計時炸彈，不知何時會大規模播疫。有學者警告，隨着冬季到來，本港正邁向或已爆發第四波疫情，各部門現在就要做好抗疫準備，其中一個圍剿病毒的方法，就是當出現一個源頭不明病例，就要主動對其周邊人士作較大範圍的檢測。 近期本港出現確診病例較少，但疫情走勢依然不容樂觀，主要原因是由九月三十日起至昨天，一連七日出現源頭不明的病例，合共十宗，一日未找到這十宗個案的播毒者，或會有更多人受感染，疫情便沒完沒了。 內地成功控疫經驗顯示，一是大範圍的檢測，二是有效的隔離治療，香港得助於內...
2020-10-07
「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪。」這是股神巴菲特的名言。既然是一個行業內被尊為神級者的名言，當然值得重視。不過在別人恐懼我貪婪時，也要認清楚到底人家恐懼甚麼，當中是否有別人忽略了的盲點。 第四場四班...
2020-10-07