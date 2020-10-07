﻿四人限聚令延長一周﻿ ﻿溜冰場周五起准隊際運動﻿

第三波疫情揮之不去，接連多日出現源頭不明病例。政府昨天宣佈，延長明天屆滿的四人限聚令、餐飲處所限制、口罩令等防疫措施多一個星期，至本月十五日，同時放寬公眾溜冰場周五起可進行隊際運動，人數可多於四人。就近日出現酒吧群組，食衞局局長陳肇始指會加強巡查，不排除隨時收緊相關防疫措施。



陳肇始指出，上周確診數跌至低位後有上升，形容疫情不容樂觀，政府高度關注當中涉及酒吧群組，會加強巡查，不排除隨時收緊相關防疫措施。食環署亦已已加強巡查食肆，由上月三十日至前日，署方巡查食肆九千三百次，並向四十七位處所負責人提出檢控程序。



陳肇始表示，明白市民會出現抗疫疲勞，但如果市民不再遵守防疫指施或保持警惕，疫情反彈的機會更高。她指新病毒株傳播力強，疫情可以急劇惡化，第四波疫情或提早出現，若社區再爆發疫情，政府將別無選擇下大幅收緊防疫措施。



陳肇始：推健康碼須疫情穩定



對於有意見促政府推出「健康碼」和「旅遊氣泡」等，陳肇始指整體疫情「有點擔心」，強調恢復跨境流動活動先決條件是香港疫情穩定。



就不少港人選擇到本地酒店「宅度假」（staycation），陳肇始指政府實施的防疫措施是不希望太多人群聚集，若酒店房間太多人聚集，會增感染風險。對於有新人聯署要求放寬婚禮限制，陳肇始說，明白市民有需求，但如果政府同一時間大幅放寬所有措施，會有爆疫風險，政府會繼續作評估，看看有沒有無條件再放寬。



此外，就涉及滯留香港的泰國人個案有所增加，有部份泰國人士反映不明白亦不了解疫情最新情況，陳肇始指衞生防護中心有各國語言資訊，可提供支援，衛生署會加強這方面的支援或不足。



