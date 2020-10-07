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酒吧業憂防疫措施再收緊 籲同行簽《抗疫承諾約章》

2020-10-07 列印
■梁立仁強調，業界會做足防疫措施。 資料圖片
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　　近日有染疫者曾光顧酒吧，酒吧業界憂慮政府會再收緊相關防疫措施，籲同行簽署《抗疫承諾約章》。

  香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，業界生意已大受影響，酒吧近日雖恢復營業，但只可營業至午夜十二時，每枱最多坐兩人，對生意有影響。他強調，業界會做足防疫措施，並呼籲更多酒吧簽署《抗疫承諾約章》，以恢復政府及市民信心。

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