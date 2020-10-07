﻿樓上吧黑幫客疑碰撞問題﻿ ﻿與職員爭執打鬥一死三傷﻿

尖沙咀一間樓上吧昨凌晨發生謀殺及傷人案，一批疑有黑幫背景男子涉違反食肆防疫規例，在酒吧消遣至凌晨仍未離去。其間有人與另一名有黑幫背景男子因碰撞問題爭執後，有人竟「吹雞」召來約三十人尋仇，以酒樽等擊傷四名職員後逃去，其中一職員頭部重創昏迷，報警送院後不治。



現場為柯士甸道一三六號的一間樓上吧，消息稱，酒吧一直由一個黑幫睇場，其中一名綽號「葱頭」的股東同在酒吧兼睇場，但近期酒吧轉由另一黑幫睇場。前晚該名股東和數名同門在酒吧內一個房間消遣，但至昨凌晨過後，仍然未有離開。據悉，其間一名叫「嘉星」的男子，在房間外與一名疑任酒吧睇場男子因碰撞問題爭執及一度打起來，雙方人員勸止。



「吹雞」召三十人尋仇



約半小時後，有人糾黨尋仇，召集同門約三十人抵酒吧，向職員大興問罪期間雙方起衝突，有人持膠間尺，有人持掃把、膠櫈和酒樽襲擊酒吧職員，雙方一度打至大廈對開街頭，其中四名職員被打傷，年齡由三十四至四十八歲，當中一名三十六歲姓麥男職員，頭部疑被人用酒樽擊至重傷昏迷，兇徒傷人後逃去。



警方一度在附近兜截兇徒，但無發現，遂將四名受傷職員送院，惜昏迷職員搶救無效死亡，餘下三傷者治療後無礙出院。探員在地下大廈牆壁發現疑傷者遺下的恐怖血掌印。清晨六時許，多名探員及政府化驗所人員陸續到達現場蒐證，翻看閉路電視錄影片段追緝兇徒歸案。案件警方列謀殺及傷人，交西九龍總區重案組調查及追緝兇徒下落。



港府上月十八日起放寬限聚令，酒吧、夜總會及卡拉OK等場所重新營業，但只可營業至凌晨零時。西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌透露，案發時已超過酒吧在疫情下的營運時間，警方會作出跟進，暫時無證據顯示案件與酒吧打烊清場有關。



