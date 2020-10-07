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中港商人遭拖下車斬傷

2020-10-07 列印
中港商人遭拖下車斬傷
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　　屯門麒麟圍發生斬人燒車案，一名中港商人駕車返抵寓所對開時，遭四名兇徒持刀及木棍擊毀其車頭擋風玻璃，再將他拖出車外狂斬受傷。兇徒傷人後登乘私家車逃去，傷者事後截停路過救護車送院及報警。

　　遇伏受傷男子姓梁（四十四歲），與家人居住麒麟圍一單位。據悉，傷者從事中港生意。昨凌晨近零時，梁與友人晚膳後，駕七人車返抵住所附近泊車時，四名持刀棍大漢突從路邊一輛私家車跳出，不由分說，擊毀其車輛擋風玻璃，再將他拖出車外圍斬，腹部及手腳中刀受傷，兇徒傷人後登回私家車逃去。傷者負傷跑出村口截停一輛剛路過救護車求援送院及報警，治療情況穩定。

　　凌晨二時許，一輛私家車在大欖涌聯安新村一條無名路起火，消防員撲熄火警後認為火警有可疑。警方不排除燒車與斬人案有關，刻正追緝兇徒下落及其傷人動機。

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