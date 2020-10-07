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首宗違《國安法》案件轉高院審理

2020-10-07 列印
　　今年七一回歸日，餐廳男侍應涉駕駛插有港獨中英標語旗幟的電單車衝越警方防線，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，成首名被指違反《港區國安法》的人士。控方昨日表明會申請把案件移交高等法院處理，申請修訂控罪並押後至下月十六日，重返西九龍裁判法院進行交付程序。被告續押監房。

        二十三歲被告唐英傑現被控於本年七月一日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。另一項恐怖活動罪則指，他於同日同地，為脅逼中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，致三名警員重傷。

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