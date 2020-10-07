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﻿百佳向貧戶長者派食物券﻿﻿總值四千萬逾20萬人受惠﻿

2020-10-07 列印
■百佳超級市場將透過社福機構，向低收入家庭、長者及傷殘人士發放二百元現金食物券。
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　　百佳超級市場計劃透過社福機構向低收入家庭、長者及傷殘人士發放二百元現金食物券，總值四千零九十萬元，預計有二十萬零四千五百人受惠。有關現金食物券已在昨天悉數運送至梳相關機構，將在本周稍後時間開始至本月底派發。

食物券價值200元

　　是次現金食物券為第二期保就業計劃中，獲政府接納惠及弱勢社群的方案。

　　二十七間合作社福機構將向活躍於機構的合資格服務使用者派發現金食物券，準則包括領取學校書簿津貼／學生車船津貼、綜合社會保障援助的家庭、領取傷殘津貼及長者生活津貼人士；市民毋須向機構申請、登記或排隊輪候。每份現金食物券價值二百元，由十張二十元食物券組成，受惠者可憑劵於全線百佳分店換領日常用品及食物，每次可使用多張，緩解生活所需。

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