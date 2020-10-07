食物券價值200元
是次現金食物券為第二期保就業計劃中，獲政府接納惠及弱勢社群的方案。
二十七間合作社福機構將向活躍於機構的合資格服務使用者派發現金食物券，準則包括領取學校書簿津貼／學生車船津貼、綜合社會保障援助的家庭、領取傷殘津貼及長者生活津貼人士；市民毋須向機構申請、登記或排隊輪候。每份現金食物券價值二百元，由十張二十元食物券組成，受惠者可憑劵於全線百佳分店換領日常用品及食物，每次可使用多張，緩解生活所需。
一名小學教師被指製作港獨教材，遭教育局釘牌，永久失去專業教師資格，成為本港首例。九龍塘宣道小學一名教師去年三月設計小五生命教育課教材，被指有計劃地散播港獨信息，被教育局裁定專業失德並永久取消其教師註冊...
2020-10-07
剛過去的周日是農曆八月十八，是浙江杭州錢塘江大潮的日子，每年吸引十多萬人到海寧鹽倉江邊觀潮，今年有近十六萬八千人前來一睹此奇觀。不過，在大潮到來前兩小時，警員突然將一名中年男子控制，原來該男子是名網上通緝犯。 涉案五十歲項姓男子來自江西省，靠在地盤做散工維生。今年八月涉在上海市松江區盜竊而一直被通緝。他周日剛抵達鹽倉觀潮點時引起警方注意，警方隨即展開拘捕行動。現場片段顯示，項男被捕時一臉無辜，聲稱「我來看潮的，為甚麼抓我？你們認錯人了吧？」當警員說出其名字，項男才露出驚訝表情。項男事後被帶回警局問話，他供稱向來知道海寧潮很壯觀，因此特意慕名前來觀賞，「沒想到潮還沒見着，人卻...
2020-10-07
本年度諾貝爾物理學獎，頒予三名研究黑洞的科學家。獎項的一半頒給英國物理學家彭羅斯（Roger Penrose），他基於廣義相對論有力的推測黑洞的形成；另一半頒予德國天體物理學家根澤爾（Reinhard Genzel）及美國女天文學家蓋茲（Andrea Ghez），兩人發現銀河系中心的超大質量緊密天體。 諾貝爾委員會形容，黑洞是宇宙中最奇特的物體之一，著名物理學家愛因斯坦並不認為黑洞確實存在，但彭羅斯基於愛因斯坦的廣義相對論，推測出黑洞的形成；又指仍然有很多有關黑洞的問題要尋求答案，不單止黑洞的內部結構問題，亦有關如何在黑洞的極端條件下測試引力理論。 蓋茲得知獲獎後表示，目前...
2020-10-07
大埔鹿茵山莊位處半山，背靠大埔滘自然護理區，前臨吐露港海景，環境舒適。是次走訪該屋苑為3房1套單位，實用面積1175方呎，一屋用色清雅，居住環境舒適，其中有2房與廳堂皆對正吐露港海景，視野無阻。 ...
2020-10-07
美國正研究推出下一輪抗疫紓困措施，市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。另一方面，美國總統特朗普返回白宮繼續接受治療，美股早段表現反覆，三大指數早段向好後一度齊齊轉跌，其後跌幅收窄。 杜瓊斯工業...
2020-10-07
目前於日聯遙遙領先的川崎前鋒，今晚轉戰日聯盃四強，主場迎戰聯賽二哥FC東京。前鋒近九仗全勝，加上兩位射手李安度達美奧和小林悠今季聯賽都有雙位數入球，狀態火熱，勢攜手領軍擊潰東京防線，直取主勝。 （香港時間今晚6:00開賽） 川崎前鋒近況好到不得了，不單止各賽事連贏九場，七月復賽至今廿三場不同戰線更取得二十勝兩和一負。再者，他們於日聯打少兩場領先次席FC東京十二分，有失分空間下近期於日聯盃精銳盡出全力搶盃，包括合共於聯賽攻入廿一球的兩大射手小林悠及李安度達美奧，在此賽分別有四球和一球進帳，兩人合力勢可領軍殺入決賽。 東京曾吞前鋒四蛋 相反FC東京今季於日聯失掉...
2020-10-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
因為新冠肺炎疫情，在內地工作5年的傅穎（Theresa）惟有回港搵機會，在剛播映的ViuTV新劇《熟女強人》中便跟吳千語發展She She戀。剛36歲的Theresa雖仍然單身工作又不多，但現階段生活...
2020-10-07
疫情未見有「斷尾」趨勢，即使近期以輸入病例為主，但愈來愈多本地感染源頭不明個案，反映社區存在隱性帶毒者，他們儼如計時炸彈，不知何時會大規模播疫。有學者警告，隨着冬季到來，本港正邁向或已爆發第四波疫情，各部門現在就要做好抗疫準備，其中一個圍剿病毒的方法，就是當出現一個源頭不明病例，就要主動對其周邊人士作較大範圍的檢測。 近期本港出現確診病例較少，但疫情走勢依然不容樂觀，主要原因是由九月三十日起至昨天，一連七日出現源頭不明的病例，合共十宗，一日未找到這十宗個案的播毒者，或會有更多人受感染，疫情便沒完沒了。 內地成功控疫經驗顯示，一是大範圍的檢測，二是有效的隔離治療，香港得助於內...
2020-10-07
「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪。」這是股神巴菲特的名言。既然是一個行業內被尊為神級者的名言，當然值得重視。不過在別人恐懼我貪婪時，也要認清楚到底人家恐懼甚麼，當中是否有別人忽略了的盲點。 第四場四班...
2020-10-07