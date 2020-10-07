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﻿新鴻基入稟﻿﻿追王敏剛遺孀1 .6億﻿

2020-10-07 列印
﻿新鴻基入稟﻿﻿追王敏剛遺孀1 .6億﻿
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　　已故港區人大代表王敏剛（見圖）被指生前借貸一億五千五百萬港元後未歸還，違反按揭貸款協議，其遺孀周進娣日前被新鴻基信貸入稟高等法院，追討逾一億六千萬港元欠款連利息。

　　原告為新鴻基信貸有限公司，被告為王敏剛遺囑執行人周進娣。入稟狀指，王生前一八年十月二十三日以壽臣山道二十六A號房產作抵押，向原告借貸一億五千五百萬港元，原告現要求被告連本帶利歸還共約一億六千萬元，否則收回抵押物業，另追討被告相關法律費用約十一萬四千元。

　　王敏剛生前為香港企業家，曾連任第八屆到第十三屆香港特別行政區全國人民代表大會代表，身兼中華總商會永遠榮譽會長，為內地改革開放後，首批港商到內地投資，王去年三月十一日於香港病逝，享年七十歲。

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