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增加國安宣傳教育 林鄭：大學責無旁貸

2020-10-07 列印
增加國安宣傳教育 林鄭：大學責無旁貸
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　　行政長官林鄭月娥（見圖）回應大學校園被指有大量違反《國安法》文宣時指，教育局局長會與各所大學校長會面，了解他們打算如何落實港區國安法下，增加對國家安全的宣傳教育工作的要求，指如果他們無能力落實這些要求，執法機關需要處理。

　　林鄭月娥昨出席行政會議前指，國安法有要求特區內的學校、大學、社會團體，包括傳媒和社交網絡，要增加對國家安全的宣傳、教育工作，因此大學是責無旁貸。

　　根據《港區國安法》第九和第十條，特區政府應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理；又列明特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等，開展國家安全教育，提高港人的國家安全意識和守法意識。

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