私竇夜蒲爆疫 泰妞藥房店員紛中招

本港疫情再爆發，導火線為尖沙咀私竇「China Secret」。當局發現在私竇感染的泰籍「黑市女拳手」和學生，與豪麗大廈數名染疫的泰籍女黑工有關，該群組增至九宗確診。此外，旺角有三名藥房售貨員染疫，有患者潛伏期曾幫襯按摩，亦有傳媒指有人到訪過「China Secret」，當局正調查各人曾否到過該處消遣。另有殘疾院友、浸會大學學生及將軍澳迦密主恩中學學生確診。當局憂慮疫情有反彈跡象。



本港昨天新增十一宗確診個案，九宗為本地感染，當中三宗源頭不明，並已發展成群組。三名染疫的泰籍女子，與早前私竇「China Secret」的病例相關，三人曾入住尖沙咀豪麗大廈，兩人與日前確診的泰籍女子同住，另外一人曾赴「China Secret」。其中兩人上周五（二日）入住帝苑酒店。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，「China Secret」與豪麗大廈有關連，群組增至九人染疫。另有一名二十九歲酒吧男顧客初步確診，他上月二十三日亦到訪「China Secret」，家住橫頭磡康強苑。



私竇群組增至九宗



與此同時，旺角出現藥房群組，三名任職不同藥房的男售貨員染疫，他們互相認識，平時會互相到各自店舖借貨及談天。最早發病的店員任職豉油街「大華藥房」，源頭不明，其餘兩人分別任職西洋菜街及亞皆老街的「龍城中西大藥房」，最後上班日均為上周日（四日），所有同事須送檢疫。當中兩名患者潛伏期分別到油塘及九龍城按摩。有傳媒指有人到訪過「China Secret」，中心向警方求助，以調查該些藥房職員有否到訪「China Secret」，暫未有證據。



藥房店員潛伏期按摩



張表示，連續多天出現源頭不明個案，甚至有小型爆發及群組個案，整個疫情趨勢令人擔心是否有反彈的跡象，希望市民保持社交距離，做足防疫措施。



政府專家、港大醫學院院長梁卓偉則認為，應考慮是否盡早收緊酒吧等不必要場所的社交距離措施，否則太遲收緊，可能會引致社區大型爆發，認為社會須作出取捨。另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌直言，酒吧情況令人擔心，他呼籲客人談天時最好戴口罩，業界亦要確保空氣流通。