衛生防護中心表示，院友有特殊需要，不易管理，口罩亦戴得不太好。由於院友可以自行走動，可以外出用餐或與家人看醫生，三十多位院友陸續獲安排到檢疫中心，另有六名職員須接受檢疫。中心不排除「國寶之家」將會出現更多確診。
葵涌殘疾院舍爆疫 30多人隔離
衛生防護中心表示，院友有特殊需要，不易管理，口罩亦戴得不太好。由於院友可以自行走動，可以外出用餐或與家人看醫生，三十多位院友陸續獲安排到檢疫中心，另有六名職員須接受檢疫。中心不排除「國寶之家」將會出現更多確診。
私竇夜蒲爆疫 泰妞藥房店員紛中招
本港疫情再爆發，導火線為尖沙咀私竇「China Secret」。當局發現在私竇感染的泰籍「黑市女拳手」和學生，與豪麗大廈數名染疫的泰籍女黑工有關，該群組增至九宗確診。此外，旺角有三名藥房售貨員染疫，有...
2020-10-08
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李登輝長眠五指山公墓蔡英文到場獻花鞠躬
台灣的前總統李登輝昨日於台灣五指山示範公墓下葬，台灣的總統蔡英文及副總統賴清德等多名官員到場致敬，並進行禮拜儀式。台灣公務機關亦下半旗致哀一天。 儀式以基督教方式進行，移靈車隊昨早八時許由翠山莊出發，蔡英文眾人在公墓迎接靈柩。在三軍儀隊帶領下，李登輝的孫女手持骨灰進場。按照家屬意願，儀式不邀請貴賓，也不對外開放。先由蔡英文及主禮官賴清德獻花及行三鞠躬禮，然後進行禮拜儀式，先由牧師講道、再唱詩歌及祈禱。最後家屬恭扶骨灰入墓，第一代台灣民選總統李登輝，將於五指山公墓特勳區長眠。儀仗隊鳴葬槍三響及吹奏安息號，以示崇敬與追思。
2020-10-08
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基金會捐資兩學者奪諾獎 李嘉誠聞訊高興淚下
諾貝爾醫學獎日前公佈三名得主，其中一位得主為加拿大亞伯達大學「李嘉誠應用病毒學研究所」總監霍頓。而今日公佈的化學獎得主美國生物學家道納，為加州大學柏克萊分校李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授。李嘉誠在得知兩人獲獎消息後高興得淚下，衷心祝賀兩人得獎， 又感謝他們及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。 今年的諾貝爾醫學獎得主分別為英國的霍頓（Michael Houghton）、美國的賴斯（Charles M. Rice）以及美國的阿爾特（Harvey J. Alter），因發現丙型肝炎病毒的卓越貢獻而獲獎。其中一位得獎者、現年七十歲的霍頓，受惠李嘉誠基金會的捐資，並發揮了巨大的推動...
2020-10-08
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屋苑頻錄市價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城景天閣中高層B室，面積649方呎，三房連套房間隔，望內園泳池景，以1370萬易手，呎價21109元，屬市價水...
2020-10-08
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推斬件式紓困措施補鑊 特朗普派錢 杜指急彈530點
美國總統特朗普昨晚表示，將會推出斬件式紓困刺激措施，帶動航空股造好，美股三大指數升逾1%，杜指早段漲逾300點。港股夜期亦靠穩，中段升67點，見24240點，輕微低水三點。 外圍股市因應美國是...
2020-10-08
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衝闖歐國盃 雙煞 顯神「威」
挪威不單止有二十歲射手艾寧夏蘭特橫空降世，比他年長四年的中鋒蘇洛夫亦嶄露頭角，兩人上場國際賽首度聯袂正選攻堅即各入兩球。他倆今晚再度聯手，有力領軍於歐洲國家盃附加賽出線途徑C四強主場擊敗塞爾維亞，主勝穩開。 （有線605、665台周五凌晨2:45直播） 蘇洛夫雖然未如夏蘭特般一鳴驚人，但憑去季各賽事為特拉布宗攻入三十三球，今夏獲RB萊比錫賞識，和國家隊拍檔一起於德甲搵食。兩人於挪威合作兩次，首仗雖在歐洲國家聯賽B1組主場1:2不敵奧地利，但蘇洛夫後備上陣即助夏蘭特建功；上仗一起擔正，更各梅開二度率隊同組客場5:1大勝北愛爾蘭。 塞爾維亞近績差 有兩人聯手攻堅，難怪挪威教練拿...
2020-10-08
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#熒幕三分鐘 幕後N分鐘
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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暫無病徵 嚴守隔離指引 日本女星廣瀨鈴 驚爆染新冠肺炎
22歲日本青春女星廣瀨鈴前晚確診新冠肺炎，正在拍攝新片《生命停車場》的她，為配合劇組接受集體檢測，結果呈陽性反應，據指她目前沒有任何病徵，目前正遵守指引，留家隔離休養。 日本女星廣瀨鈴前晚驚爆...
2020-10-08
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社論——揪出派對狂 免酒店陷疫
新冠肺炎全球大流行，國際旅遊停頓，港人過去八個多月無法出門，留港消費，Staycation應運而生。各酒店流失外國客源，為挽生意，提供大優惠，一時之間客滿，但有客人竟使用酒店房間開派對，細小空間逼滿二十多人，零社交距離，又飲酒作樂，自製爆疫風險，有五星級酒店下逐客令，其他細酒店也不能「隻眼開隻眼閉」。 酒店近月推出優惠套餐促銷，吸引不少市民住宿，享受本土短暫假期，但有人在房內開派對，邀請多人出席，由於酒店房間在限聚令下屬「灰色地帶」，不受防疫規例管制，當局也無從規管，只有酒店能夠以租客違反逗留人數上限，加以阻止。有酒店員工會指租房變派對房的現象猖獗，但有酒店為求生意而視而不...
2020-10-08
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馬場浮世繪——霍利時借用樂仔開齋
昨晚輪到霍利時開齋，他在頭場憑「爪皇轟天」成功贏馬，比較特別的是鞍上人為周俊樂，因為練者甚少與華將合作，對上一匹配華將的頭馬，已要數到二○一八年六月十日由黃俊策騎的「比卡超」！不過，霍利時早前已幾番借...
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