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葵涌殘疾院舍爆疫 30多人隔離

2020-10-08 列印
　　殘疾人士不懂自我保護，一旦爆發新冠肺炎疫情，後果嚴重。葵涌石蔭路殘疾人士院舍「國寶之家」一名五十七歲男院友染疫，源頭不明，該院舍另有兩名院友初步確診。

　　衛生防護中心表示，院友有特殊需要，不易管理，口罩亦戴得不太好。由於院友可以自行走動，可以外出用餐或與家人看醫生，三十多位院友陸續獲安排到檢疫中心，另有六名職員須接受檢疫。中心不排除「國寶之家」將會出現更多確診。
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