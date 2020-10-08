  • 2020年10月8日 星期四
  • 24º
  • 70%
熱門： 黃之鋒Staycation陳振聰行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 港聞

家長本身的英語不好，如何讓小朋友從小學好英文？

2020-10-08 列印
家長本身的英語不好，如何讓小朋友從小學好英文？
Previous Next

　　很多家長自己的英語能力不好，不能以英語和小朋友溝通，那如何讓小朋友從小學好英文呢？言語治療師媽媽分享經驗，如何在家營造一個豐富的英語環境，各位不妨試試。

詳情：https://bit.ly/36vS2se
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd