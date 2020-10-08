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日患者併發血管炎 全球首例

2020-10-08 列印
　　日本國立國際醫療研究中心近日發現，一名七十多歲男子確診新冠肺炎後，大動脈等大血管併發「大血管血管炎」，成為世界首宗出現類似症狀的病例。當地專家認為患者如確診新冠肺炎，並持續發燒，便有併發血管炎的可能。

　　日本傳媒報道指，過去曾有確診兒童併發全身性血管炎的「川崎病」；但涉事七十多歲男患者，病發後其大動脈等大血管併發「大血管血管炎」，則屬全球首宗病例。

　　根據國際醫療研究中心報告，這名男子在今年春天因出現發燒與咳嗽等而求醫，之後確診。醫生檢查發現，他從腹部到左右腳的動脈均有血管發炎症狀。

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