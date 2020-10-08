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第二期「保就業」　港怡醫院獲逾3000萬補貼

2020-10-08 列印
　　政府昨公佈第二期「保就業」計劃中首批已領取補貼的僱主名單，涉及約一萬九千二百名僱主，約六十八億元工資補貼（涵蓋九月至十一月），承諾受薪僱員人數超過二十七萬人。其中港怡醫院取得最多補貼，合共三千一百零九萬元，承諾受薪僱員一千一百多人。

　　今次名單中，獲資助第二高是中國移動國際有限公司，共獲一千八百三十八萬元補貼，承諾受薪僱員六百八十六名；無線電視新媒體集團有限公司亦獲得五百八十四萬元，電視廣播出版有限公司則獲一百一十萬元補貼。

　　政府表示，第二期計劃合共向十二點五萬名僱主，批出三百一十八億元工資補貼。當中一點四七萬名僱主在六至七月第一期補貼期間，受薪僱員少於承諾人數，其中七成六只是少了一兩名僱員，當局要向這批僱主取回未用補貼或罰款，涉及一點九億元。

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