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美股中段升410點

2020-10-08 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二八一八三點，升四百一十點；納指則報一一三一四點，升一百五十九點。滙控美國預託證券價格見三十一點四五港元，跌零點一港元；騰訊則見五百三十九點一八港元，升四點一八港元。紐約期金報每盎司一千八百八十九點三美元，跌十九點五美元；紐約期油則報每桶三十九點六二美元，跌一點○五美元。

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