恐曾出席百人講座 當局急查 蒲吧群組擴大 保險經紀染疫

由尖沙咀樓上私竇「China Secret」引發的「蒲吧染疫群組」人數持續增加，繼數名泰籍女黑工及IVE學生在上址受感染後，再多一名男子在「China Secret」消遣後確診，與他同行任職保險經紀的朋友亦初步確診；由於該經紀或參與了過百人的講座，當局急於調查會否有大規模擴散的風險。此外，一名常到銅鑼灣健身室做運動的男子確診，恐爆發健身群組。



本港昨天新增十八宗確診個案，十四宗屬本地感染，當中一宗源頭不明，另有少於十宗初步確診。衞生署署長陳漢儀引述港大數據，指病毒即時有效繁殖率已突破一，代表一個受感染者可以感染另外一人，加上近一周部份病人體內病毒量高，顯示病毒在社區蔓延情況惡化，令人憂慮。



新增個案方面，前日初步確診的二十九歲「China Secret」男顧客，覆檢後確診，令蒲吧群組累計至十人。他本月二十三日曾與三名朋友到「China Secret」消遣，本月一日發燒，同日曾與兩名朋友到訪位於金馬倫中心三樓的「Virgo Bar & Restaurant」。其一名同行朋友初步確診，該友人任職宏利保險，曾到訪以上兩間酒吧。當局正調查他是否曾出席一場有一百人講座活動。



宏利回應表示，得悉一位代理人確診，其最後返回辦公室的日期為本月五日。宏利已按既定程序關閉所涉及的辦公室樓層消毒，該代理人團隊的所有大型會議或活動經已取消。



Fitness First客人確診 停業消毒



源頭不明個案方面，一名六十五歲退休男子，家住北角賽西湖大廈第六座，平日注重健康，每日或隔日前往銅鑼灣TOWER 535及灣仔合和中心的「Fitness First」上課或健身。兩分店即日起暫停營業，暫定下周二重開。病人潛伏期間曾到餐廳用膳。



「國寶之家」爆疫 增至12個案



另外，葵涌「國寶之家」殘疾院舍再多十一名院友染疫，群組累計至十二人，其他院友及職員已送檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，院友戴口罩的情況不理想，他們行動自由，可以外出，亦會一起看電視，有如家庭般生活，若出現隱性傳播，傳播情況會多一點，屬於預計之內。