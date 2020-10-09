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特朗普稱染疫乃「神的祝福」

2020-10-09 列印
■特朗普再次把美國的疫情，歸咎於中國。
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　　感染新冠肺炎的美國總統特朗普，昨日返回白宮橢圓形辦公室工作，形容自己獲得新藥治療是「神的祝福」，再次把美國的疫情歸咎於中國，強調中方要為此付出沉重代價。白宮醫生說，特朗普過去二十四小時沒病徵，體內已驗出抗體。雖然總統「奇跡」無事，但其白宮幕僚愈來愈多人染疫，至少三十四人確診。

　　特朗普在社交網站發放影片，指自己接受了抗體雞尾酒療法，成效好得難以置信，強調會讓美國民眾免費接受這種治療。他又透露自己與曾受感染的英國首相約翰遜通話，非常感謝約翰遜的支持。



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